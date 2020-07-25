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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا في شهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم السبت إن البلاد سجلت 1106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 26 يونيو عندما وصلت إلى 1109.
وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو أيار.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 63929 حالة وسجلت البلاد 1590 حالة وفاة حتى اليوم السبت بينما تعافى 35497 مريضا.
وناشد ستيبانوف المواطنين الالتزام بالقواعد التي تهدف للحد من انتشار الفيروس.
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