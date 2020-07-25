شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن شفاء 692 حالة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم "السبت" شفاء 692 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفید 19( خلال الـ 24 ساعة الماضة في دولة الكویت لیبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء في البلاد 53607 حالات.



وقالت الوزارة في بیان وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) انه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

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