معرض دبي للهليكوبتر يعلن عن موعده الجديد في يناير 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت "مجموعة دوموس"، الجهة المُنظِّمة لـ "معرض دبي للهليكوبتر"، تغيير موعد إقامة الحدث ليُصبح من 19 لغاية 21 يناير 2021 عوضاً عن موعده السابق في نوفمبر 2020.



ويُعتبر المعرض الذي يُقام مرةً واحدة كل عامين الحدث الأبرز لاستعراض تقنيات وابتكارات المروحيات والطائرات دون طيار والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يجمع بين التقنيات ثلاثية الأبعاد وأساليب العرض التقليدية.

ويُقام المعرض بنسخته الثامنة تحتَ رعايةٍ كريمةٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وقال المدير العام لـ "مجموعة دوموس"، الجهة المُنظِّمة لـ "معرض دبي للهليكوبتر": "يأتي قرار تأجيل هذا الحدث بعد تقييم الأوضاع الراهنة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وعددٍ من رواد هذا القطاع. ورغم التوصل لاتفاقيات مع الشركات الراعية وحجز 70% من منصات وأجنحة العرض، نرى بأنَّ تأجيل هذا الحدث يصب في مصلحة الجميع وذلك سعياً لاستقطاب أكبر عددٍ ممكن من الحضور والمشاركين".

وأضاف أبو الهول: "سيمنح التاريخ الجديد للشركات الدولية فترة إضافية للاستعداد بشكلٍ أكبر للحدث المرتقب، والذي يقدّم للمشاركين والحاضرين تجربةٍ غير مسبوقة من خلال طريقة العرض التي تتضمن مزيجاً فردياً بين المنهجيات التفاعلية والأساليب التقليدية".

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وقالت ميسون أبو الهول، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة دوموس: "من خلال سلسلة من التقنيات الحديثة والمتطورة، سيجمع مؤتمر دبي للهليكوبتر بين التجربة الشخصية المباشرة، وتلك الافتراضية عبر الانترنت، بما يعزز التفاعل بين المتحدثين مباشرة من المعرض والمتحدثين الافتراضيين وبين الحضور ويمنحهم جميعاً الإمكانيات والقدرات نفسها للاستفادة القصوى من الحدث".

وأضافت: "سيستضيف المعرض عدداً من أبرز العارضين المتواجدين مباشرة من قلب الحدث على مدى ثلاثة أيام متتالية، إلى جانب العارضين الافتراضيين الذين سيشاركون من خلال منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد تبث على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ولمدة عام كامل. وستشمل المنصة جولة ثلاثية الأبعاد برؤية 360 درجة ونظام التنقل في مكان افتراضي يشتمل على ردهة رئيسية وقاعة معارض وقاعة محاضرات ومنطقة شبكية افتراضية".

وسيقام المعرض والمؤتمر في "دبي الجنوب" - مطار آل مكتوم الدولي، حيث سيسلط الضوء على التطورات الجديدة في صناعة المحركات المروحية (Rotor)، بما في ذلك الجيل الجديد من طائرات الهليكوبتر والتاكسي الطائر، و"تقنيات الإقلاع والهبوط العمودية المستقبلية" (VTOL) و"مؤسسات الصيانة والإصلاح المستقبلية" (MROs) في المنطقة، وسيناقش أبرز التحديثات بشأن لوائح المطارات ومهابط الهليكوبتر، كما يتميز باحتضان قطاع الطائرات بدون طيار باعتباره الإضافة الأحدث لمنصة المعرض والمؤتمر.

ومن بين الشركات العالمية التي أكدت مشاركتها وحضورها الفعلي في معرض دبي للهليكوبتر في دورتة القادمة ، كما ستتواجد أيضاً على المنصة الافتراضية لمدة عام كامل, وهذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر شركة كولومبيا هليكوبتر (مشغل اسطول المروحيات الثقيلة) "كارتيفيتور/ سكاي درايف" (وهي شركة يابانية قامت بتصنيع سيارة طائرة لاستخدامها في إضاءة شعلة ألعاب طوكيو الأوليمبية 2021)، وشركة "تاكور" (وهي شركة أمريكية لصيانة وإصلاح الطائرات)، وشركة "فيتا انكليناتا تكنولوجيز" (الرائدة في مجال أنظمة ثبات الحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية)، وشركة ساوثر كروس أفييشن (شركة قطع غيار المروحيات أو الطائرات وخدمات الصيانة والإصلاح والمساندة)، بيرتولي إس آر إل (الشركة الإيطالية المتخصصة بتزويد الطائرات بالطاقة)، دونالدسون أيروسبيس (مزود أنظمة ترشيح الطائرات)، وشركة سبيشيل أفييشون سيرفيسيس إس إي إس (متخصصة بتوفير حلول الطيران حسب الطلب)، وشركة بي بي إس (شركة هندسة الطيران المبتكرة وعالية الجودة).

وخلال ندوة افتراضية نظمتها المجموعة مؤخراً، أعلنت دوموس عن قيامها بتطوير أول منصة فعاليات افتراضية متطورة وثلاثية الأبعاد، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها الريادية من خلال تقديم مفهوم مبتكر للفعاليات يشكل جزءاً مما يسمى "الوضع الطبيعي الجديد" في صناعة الفعاليات. ويعد معرض دبي للهليكوبتر، الحدث الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، الذي يسمح للحضور من جميع أنحاء العالم بالمشاركة والحضور سواء بشكل افتراضي عبر الانترنت أو مباشرة من قلب الحدث.