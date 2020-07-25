شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 1067 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 371 حالة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 74 ألفا و858 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 959 حالة لعمانيين، و108 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1054 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 54 ألفا و61 شخصا.