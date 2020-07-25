شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: مصر حققت طفرة تفوق الخيال فى التنمية المستدامة بعهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، إن مصر أحرزت خلال الست سنوات الماضية تقدماً ملحوظاً بشكل يفوق الخيال فى مجال التنمية المستدامة بالبلاد، ويأتى هذا التقدم الفريد فى التنمية على كافة المستويات والاتجاهات وفى المجالات كافة، بسبب القيادة السياسية الرشيدة التى التف حولها المصريون منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

وأضاف أبو شقة في مقال نشر على الصفحة الرسمية لحزب الوفد أن تتحقق هذه الإنجازات وتلك الإعجازات فى فترة زمنية قصيرة جداً وكان تنفيذها يحتاج إلى سنوات طويلة، جعل صورة مصر أمام العالم أجمع مختلفة تماماً عن ذى قبل، مما يعدها لأن تكون دولة عصرية حديثة ديمقراطية لها مكانتها بين دول العالم المتحضر.

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وتابع أن المبادرات الرئاسية أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون مع الدول الصديقة لمصر، مما ساهم فى مسيرة التنمية بخطى واثقة وسريعة، واهتمت هذه المبادرات بالقطاعات الاقتصادية ومنحتها اهتماماً بالغاً خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار، وذلك من خلال العمل على توفير بنية تحتية جيدة، مما كان له أكبر الأثر فى توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة. وهذه الإنجازات ضمن المشروع الوطنى المصرى الرامى إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة.