شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 692 حالة من كورونا والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم "السبت" شفاء 692 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفید 19( خلال الـ 24 ساعة الماضة في دولة الكویت لیبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء في البلاد 53607 حالات.

Advertisements وقالت الوزارة في بیان وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) انه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

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