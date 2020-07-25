مقتل مسؤول عراقي و5 من عائلته في سامراء

السبت 25 يوليه 2020

قُتل مسؤول محلي عراقي و5 من أفراد عائلته في هجوم شنه مسلحون على منزله شمال غرب قضاء سامراء (شمال بغداد).



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن مسلحين مجهولين استهدفوا بعد منتصف الليلة الماضية منزل علي مخلف مختار منطقة سموم (10 كم شمال غربي سامراء) ما أدى إلى مقتله وأربعة من ابنائه وابن شقيقته، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن المهاجمين الذين لم يحدد عددهم استخدموا بنادق رشاشة متوسطة وخفيفة في الهجوم، الذي تم وسط الظلام انطلاقاً من البساتين والأحراش المجاورة، مضيفا أن المسلحين تمكنوا من الفرار قبل وصول القوات الأمنية إلى مكان الحادث.

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ولا تزال منطقة سموم من المناطق التي تشهد أعمال عنف بين فترة وأخرى لوقوعها على شاطئ دجلة الغربي في منطقة مكتظة بالبساتين والمزارع والأحراش النباتية.

وتنشط عناصر من تنظيم داعش في مناطق من صلاح الدين وكركوك وتقوم بعمليات لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.