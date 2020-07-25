الإمارات.. موارد الشارقة تعلن عن عطلة عيد الأضحى المبارك

السبت 25 يوليه 2020

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفه وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 9 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 / يوليو/ 2020 ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 / أغسطس 2020م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م.



Advertisements

وبهذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الامارات وإلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وللشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما هنأ إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.