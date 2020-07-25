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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعلن إطلاق برنامج الاقتصاديين الشباب والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة السبت، برنامج الاقتصاديين الشباب الذي يهدف لتأهيل قيادات شبابية وطنية تستطيع تحقيق أفضل المراتب الاقتصادية.
وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق البرنامج، وكتب في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أطلقنا اليوم #برنامج_الاقتصاديين_الشباب من خلال #المؤسسة_الاتحادية_للشباب بالشراكة مع نخبة من المؤسسات.. نريد أن نؤهل قيادات وطنية قادرة على تحقيق المراتب الأولى اقتصاديا.. وأدعو شبابنا المبدع في المجال الاقتصادي لترشيح أنفسهم؛ وسيتم اختيار الأكفأ من بينهم".
وأضاف: "تعلمت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الرهان على الشباب يربح دائما، وأن الاقتصاد كالشباب متغير ومتجدد، فنجاح الشباب رفعة لاقتصاد الأوطان، ونجاح اقتصاد الوطن دعم لشبابه.. #برنامج_الاقتصاديين_الشباب سيساهم في بناء قدرات الموهوبين من شبابنا وسيستثمر في طاقاتهم ومهاراتهم".
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