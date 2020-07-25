شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل نحو 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 5871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 146 وفاة.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن إجمالي الإصابات بلغ 806720 بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 13192 فيما تعافى 597140 حتى الآن.

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