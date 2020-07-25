شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. حظر صلاة العيد بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت. وذكرت الوزارة في بيان "أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها".

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