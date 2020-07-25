شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. اقتحام القنصلية الصينية في هيوستن والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم عملاء اتحاديون أمريكيون وسلطات إنفاذ القانون المحلية إلى مجمع القنصلية الصينية في مدينة هيوستن، بعد صدور أمر بإغلاقها يوم الثلاثاء. وأكد ​​مسؤولون أمريكيون إن القنصلية كانت جزءً من جهود تجسس صينية كبيرة باستخدام بكين مرافق دبلوماسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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