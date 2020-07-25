شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل ١٠٦٧ إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل ١٠٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها ٩٥٩ لعمانيين و ١٠٨ لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٧٤٨٥٨ و ٣٧١ وفاة وتماثل ٥٤٠٦١ حالة للشفاء.

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