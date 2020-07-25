شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجري الاختبارات السريرية على لقاح ثان ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وافقت السلطات الصحية الروسية رسميا على بدء الاختبارات السريرية للقاح ثان ضد فيروس كورونا من إنتاج مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية. وذكرت هيئة الرقابة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك الروسية، في بيان، أن وزارة الصحة الروسية منحت مركز "فيكتور" مصادقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاحه، الذي يعد من الأمصال المرشحة الأبرز ضد الفيروس التاجي، وسيتم تطعيم المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجربة باللقاح بعد غد في إطار بروتوكول الاختبارات السريرية.

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