شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 692 إصابة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت شفاء 692 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في دولة الكويت ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء في البلاد 53607 حالات. وقالت الوزارة في بيان، انه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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