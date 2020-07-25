شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام .. رصد أول إصابة بكورونا خلال ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

عادت فيتنام إلى حالة التأهب القصوى اليوم السبت بعدما رصد مسؤولون بالصحة أول إصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا خلال ثلاثة أشهر.

وأبقت فيتنام عدد الإصابات بالفيروس عند 415 حالة فقط وذلك بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي ولم تعلن عن أي إصابات محلية بالعدوى منذ مئة يوم.

لكن وزارة الصحة قالت في بيان أمس الجمعة إن نتائج فحص رجل يبلغ من العمر 57 عاما من مدينة دانانج السياحية جاءت إيجابية مما دفع لعزل 50 شخصا من المخالطين له.