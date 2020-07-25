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تشافي يعلن إصابته بفايروس كورونا

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2020-07-25 | 11:23

تشافي يعلن إصابته بفايروس كورونا

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اعلن نادي السد القطري، إصابة مدربه الاسباني تشافي هيرنانديز بفيروس المستجد "كوفيد 19".
ونقل النادي القول عن تشافي، "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".

واضاف "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-١٩".


وبين "لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعوده للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".

واتم "أود أن أشكر جميع المختصين في هذا المجال الصحي وأوجه الشكر الخاص لمؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم ونادي السد لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى وضمان عودة المنافسة بشكل طبيعي، اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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