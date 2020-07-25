تشافي يعلن إصابته بفايروس كورونا

ونقل النادي القول عن تشافي، "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".

واضاف "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-١٩".



وبين "لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعوده للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".

واتم "أود أن أشكر جميع المختصين في هذا المجال الصحي وأوجه الشكر الخاص لمؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم ونادي السد لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى وضمان عودة المنافسة بشكل طبيعي، اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب".