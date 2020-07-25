بالصور والفيديو.. انهيار 'جملون رياضي' في البصرة

تنشر الخليج 365، صوراً ومقطع فيديو تُظهر انهيار "جملون" تابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن قوات الشرطة والدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادثة، وسط أنباء عن وقوع عدد من الإصابات.



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