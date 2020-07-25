'يوهمون البسطاء بإمكانية البناء بالأراضي الزراعية'.. أمانة بغداد تحذر من 'ضعاف نفوس'

أكدت أمانة بغداد، اليوم السبت، استمرار ملاكاتها بمنع التقطيع أو البناء في الأراضي الزراعية والحكومية.

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض ضعاف النفوس يقومون بإيهام البسطاء بإمكانية البناء في الأراضي الزراعية وهذا الأمر غير صحيح، إذ ان جنس الأرض هو زراعي وليس سكنياً، ما يدعو الأمانة للتحرك وإزالة المشيدات أو معالم التقطيع التي عملوا على وضعها خلال أوقات حظر التجوال أو أوقات الليل".



وحذرت أمانة بغداد من "محاولات تقطيع الأراضي الزراعية أو تجريفها"، مؤكدةً أنها "لن تتوقف عن حماية تلك الأراضي ومفاتحة الجهات ذات العلاقة للتعاون معها".



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