انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار

انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، السبت، (25 تموز 2020). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 124.000 دينار لكل 100 دولار. سعر شراء الدولار = 123.000 دينار لكل 100 دولار.



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