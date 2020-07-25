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متظاهرون في ذي قار يطلبون من المحافظ 'تغيير' قائد الشرطة

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طالب متظاهرون في قضاء الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار، المحافظ ناظم الوائلي، بإقالة قائد الشرطة العميد حازم الوائلي.

وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن متظاهرين من أهالي قضاء الرفاعي، التقوا بالمحافظ ناظم الوائلي، وطلبوا منه "تغيير" قائد الشرطة العميد حازم الوائلي.

 

وأضاف أن المتظاهرين أرجعوا سبب مطلبهم هذا، إلى "عدم السيطرة على الأوضاع، وعدم حصر السلاح، وكثرة مطلقي العيارات النارية في قضاء الرفاعي"، على حد تعبيرهم.


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