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مبابي يكشف طبيعة اصابته لرئيس فرنسا

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2020-07-25 | 09:39

مبابي يكشف طبيعة اصابته لرئيس فرنسا

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تحدث كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عقب نهائي كأس فرنسا، والذي توج به الفريق الباريسي بعد الفوز على سانت إيتيان.
وتعرض مبابي لإصابة في المباراة ولم يتمكن من الاستمرار، ثم تواجد على مقاعد البدلاء متكئًا على عكازين لمشاهدة المباراة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اجتمع ماكرون مع اللاعبين، وأوضح مبابي طبيعة إصابته للرئيس الفرنسي.


وقال ماكرون لمبابي: "هل تعرضت قدمك للكسر أم ماذا حدث؟"، ورد مبابي: "إنه شرخ بسيط وسأتوجه للمستشفى لإجراء الأشعة، لا أعتقد أنه كسر".

باريس سان جيرمان سيواجه أتلانتا في ربع نهائي يوم 12 أب المقبل، ولم يتم تأكيد أن مبابي عن المواجهة، لكنه شوهد على عكازين في احتفالات فريقه بكأس فرنسا بعد الفوز بهدف .

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