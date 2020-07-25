

نعى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله، السبت، آمر اللواء الثاني قوات خاصة العقيد الركن غسان كاظم محمد الذي توفي بعد إصابته بفايروس كورونا وقال يار الله في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ببالغ الأسى والحزن تلقیت نبأ وفاة الأخ والصديق والمقاتل البطل العقيد الركن غسان كاظم محمد آمر اللواء الثاني قوات خاصة الذي توفى متأثراً بإصابته بجائحة كورونا".



وأضاف: "لقد كان الفقيد البطل مثالاً للضابط المهني الشجاع الذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والصبر والبطولة في معارك التحرير وفي مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم النصر والسلام فضلاً عن حسن قيادته طوال فترة خدمته العسكرية المشرفة والتي أثبت فيها أنه أهل للمسؤولية الوطنية والنزاهة والاخلاص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش ينعى آمر لواء توفي بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.