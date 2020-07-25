العراق يتسلم معسكر بسماية من القوات الإسبانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، قيام القوات الإسبانية العاملة ضمن التحالف الدولي بتسليم موقعها الذي تشغله ضمن قاعدة بسماية إلى القوات الأمنية العراقية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "تسليم موقع القوات الإسبانية ضمن التحالف الدولي في معسكر بسماية (جنوب شرقي بغداد) جاء وفق جدول زمني أعدّ بين الحكومة وقيادة التحالف".

اللواء الخفاجي أشار إلى أن "معسكر بسماية هو الموقع السابع الذي تم تسليمه من التحالف الدولي إلى العراق".

وأضاف الخفاجي أن "القوات الإسبانية التي كانت تشغل هذا الموقع تولت مسؤولية تدريب القوات الأمنية العراقية"، مشيراً إلى أن "هذه القوات ستغادر العراق بعد أن أنهت مهامها".

وأوضح أن "هناك مواقع أخرى سيتم تسليمها إلى القوات الأمنية العراقية من قيادة التحالف الدولي".

بدوره، ذكر نائب قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء جبرالد ستريكلاند، في بيان صحفي، أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" سلمت موقعها في معسكر بسماية إلى قوات الأمن العراقية بفضل النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في الحملة ضد داعش".

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وأشار إلى أنه "تم التخطيط لهذه التحركات العسكرية منذ فترة طويلة بالتنسيق مع حكومة العراق".

وتابع البيان أن "التحالف الدولي يقوم بمناقلة الموقع السابع الذي كان يشغله خلال هذا العام إلى قوات الأمن العراقية كجزء من شراكة مستمرة بين قوات الأمن العراقية ،والتحالف الدولي المناهض لداعش".

وأوضح أنه كان للقوات الإسبانية الدور القيادي في تنفيذ أنشطة التحالف في بسماية، حيث دربت ما يقرب من 50 ألفاً من قوات الأمن العراقية في موقع بناء قدرات الشركاء في بسماية، بالاشتراك مع شركائها البرتغاليين.

من جانبه، أكد الممثل الأقدم للقوات الأسبانية في قوة المهام المشتركة العقيد الإسباني ليوبولدو راميريز أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" ستواصل نقل الأفراد والمعدات من القواعد العراقية طوال عام 2020، من خلال التنسيق مع حكومة العراق.

وكان بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أفاد أمس الجمعة بسقوط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية.