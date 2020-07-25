إطلاق سراح 5 كوريين اختطفوا في المياه غربي أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، السبت، إطلاق سراح 5 مواطنين، وسادس من غانا، اختطفتهم جماعة مسلحة مجهولة قبالة ساحل دولة بنين، بغرب أفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان للخارجية، إنه جرى إطلاق سراح المختطفين من جنوب نيجيريا أمس الجمعة، بعد حوالي شهر من اختطافهم في المياه، على بعد حوالي 111 كيلومترا جنوب ميناء كوتونو في بنين.

وكان المسلحون قد هاجموا في يوم 24 يونيو/حزيران الماضي سفينة الصيد "بانوفي فرونتير"، التي ترفع علم غانا وتبلغ حمولتها 994 طنا، وعلى متنها طاقم من ثلاثين فردا، واختطفوا ستة منهم.

ووصف بيان الخارجية حالة الكوريين الخمسة بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أنهم حاليا في موضع آمن أعدته السفارة الكورية الجنوبية في نيجيريا، بينما نقل المختطف الغاني بسلام إلى سفارة بلاده لدى نيجيريا.

وبحسب الوزارة، سيتم نقل الكوريين الخمسة إلى غانا، إذا رغبوا في ذلك، وبمجرد أن تتوفر رحلة.