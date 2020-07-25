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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. موارد الشارقة تعلن عن عطلة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفه وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 9 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 / يوليو/ 2020 ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 / أغسطس 2020م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م.
وبهذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الامارات وإلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وللشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
كما هنأ إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.
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