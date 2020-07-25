هل تعود صلاة الجمعة بخطبة 7 دقائق فقط؟.. الأوقاف تحسم الجدل

كتب: ضياء السقا

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.

وقالت الأوقاف في بيان، إنه عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، محذرة من نشر أية تكهنات في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن ، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، علما بأن حتى هذا النقاش لم يبدأ حتى وقت نشر هذا البيان.

ونوهت الأوقاف إلى إحالة من يدلي أو يثبت إدلاؤه بأي تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت، مؤكدة: "نأمل من كل وسائل الإعلام الوطنية المحترمة تحري الدقة و عدم نشر أي أخبار في هذا الشأن سوى البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمي".