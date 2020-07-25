اعتبارا من الغد.. مواعيد جديدة لغلق المقاهي والمطاعم والمحلات

كتب: ضياء السقا

تبدأ الحكومة، غدا الأحد، تنفيذ القرارات الجديدة للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، والخاصة بتمديد مواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحلات.

واتخذت اللجنة، في اجتماعها الأخير، عدة قرارات تطبق من 26 يوليو الجاري كالتالي:

- استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، والنظر بعد عيد الأضحى في فتحها بطاقة استيعابية 50%.

- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

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- غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساءً.

- استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

- صلاة عيد الأضحى تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

وحضر الاجتماع وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.