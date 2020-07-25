انقلاب إثيوبي.. الخارجية الإثيوبية تراوغ باتفاق غير ملزم.. ورد حازم من الاتحاد الإفريقي .. وأستاذ موارد مائية: أديس أبابا تعتزم بناء 3 سدود خلف سد النهضة

كتب: ضياء السقا

واصلت إثيوبيا تعنتها ومراوغتها في المفاوضات حول أزمة سد النهضة مع مصر والسودان، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، أنها "ترغب في اتفاق غير ملزم حول السد"، مضيفة أنها "لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد حركتها".

من جانبه، دعا الاتحاد الإفريقي، الجمعة، مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

من جانبها، شددت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، على أن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل نصرا دبلوماسيا بالنسبة لها، مؤكدة أنها لا تريد إبرام اتفاق إلزامى بشأن السد مع مصر والسودان.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة – نقلته روسيا اليوم - بأن الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من ملء السد عزز مصداقية أديس أبابا على الصعيد الدولى.

وذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا إلى "تفاهم مشترك"، مضيفًا أن القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة التى جمعت الثلاثاء الماضى رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد ونظيره السودانى، عبد الله حمدوك، والرئيس عبد الفتاح السيسى (بمشاركة نظيره الجنوبي الإفريقي، سيريل رامافوزا) انتهت بنجاح ما يمثل انتصارا للدول الثلاث".

وأقر المتحدث الإثيوبى بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بين الأطراف الثلاث حول القضايا الفنية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات القانونية التى تتطلب مزيدا من التشاور.

مراوغة إثيوبية

وفى إطار المراوغة التى تمارسها إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، شدد الدبلوماسى الإثيوبى على أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن سد النهضة سيكبلها وسيقيدها، بل فقط إلى اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن أديس أبابا تستطيع إتمام ملئ السد في غضون ثلاثة أعوام، لكنها تفضل تمديد هذه الفترة إلى سبعة سنوات، حرصا على تجاوز مخاوف القاهرة والخرطوم والتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

ونفى المتحدث صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن نية إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على إثيوبيا على خلفية ملف سد النهضة، مشددا على أن العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن "استراتيجية وتاريخية".

«انقلاب».. عضو لجنة تفاوض سد النهضة: «إثيوبيا تسعى لدفع مصر للانسحاب من المفاوضات»

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علّق عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، على تصريحات الخارجية الإثيوبية بشأن الرغبة في الوصول لاتفاق غير ملزم حول سد النهضة، حيث قال: "مش لاقي تفسير لحالة الانقلاب الشديدة بعد اتفاق قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة".

وقال الظواهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الجمعة، إن تصريحات الخارجية الإثيوبية "غريبة ومستفزة"، متسائلًا: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".

وأضاف الظواهري أنه كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة.

وأشار إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، معقبًا: "الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات".

وعن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "النيل لنا"، قال الظواهري: "هذا كلام لا يخرج من سياسي"، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يعطي وعوداً وهمية في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف الظواهري أن السد العالي ممتلئ بالمياه ومصر ستستقبل المياه متأخرة عن كل عام لمدة 3 أسابيع، لافتًا إلى أن الفريق الفني لمصر كان في انتظار دعوة من الاتحاد الإفريقي خلال أيام من أجل التوصل الي اتفاق نهائي ملزم للدول الثلاث.

وأكد عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة أنه لا يزال أمام إثيوبيا على الأقل 6 أشهر من أجل توليد الكهرباء وذلك من خلال توربينين، مشيرًا إلى أن إثيوبيا قامت بغلق إحدي البوابات أمام المياه وهو ما أدي إلي انخفاض منسوب المياه في السودان بشكل ملحوظ، مضيفاً: "يجب أن يكون هناك اتفاق حول معدلات حجز المياه لعدم وجود مشكلة لمصر والسودان".

وتابع: "الملء الأولي لسد النهضة الذى أعلنته إثيوبيا ليس له تأثير على الوضع المائى فى مصر"، موضحاً أن "المرحلة الأولى بما يقارب 5 مليارات متر مكعب سيظهر تأثيرها في مصر ما بين 18 إلي 21 يومًا".

وشدد الظواهري على ضرورة أن "يكون هناك اتفاق دون تصرف منفرد من اثيوبيا يؤدي إلي تهديد السلم والأمن الدوليين."

إستاذ موارد مائية: إثيوبيا تعتزم بناء 3 سدود خلف سد النهضة

من جانبه، أعرب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن اندهاشه من ملء إثيوبيا لبحيرة سد النهضة مع بداية موسم الفيضان (يبدأ في يوليو ويمتد لما بعد أغسطس)، موضحا أن المياه التي تتدفق في النيل الأزرق تحمل 136 مليون طن طمي، وهذه الكمية كفيلة لردم سد النهضة في 50 سنة على أقصى تقدير، وهو ما سيدفع إثيوبيا لبناء 3 سدود أخرى كمصيدة.

وأضاف «نور الدين» في تصريحات تليفزيونية، أن إثيوبيا ترغب في ملء بحيرة السد بحجم 75 مليار متر مكعب، من أصل 49 ميار متر مكعب وهو حجم المياه المتدفقة من النيل الأزرق، منوها إلى أن مصر كل ما تطلبه هو أن تضمن إثيوبيا توفير 40 مليار متر مكعب لمصر خلال فترة الفيضان و35 مليار متر مكعب خلال فترة الجفاف، وأن تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء بالفائض.