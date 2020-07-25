شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: سعيدة بردود الأفعال القوية على مسلسل "مملكة إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إيمان العاصى عن سعادتها بردود الأفعال القوية التى تتلقاها يوميا عن دورها فى الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" والمعروض حاليا، موضحة أن الجمهور اعتبر دورها بمثابة المفاجأة، لظهورها بشكل جديد لم يألفه عليها من قبل، حيث تجسد ضمن الأحداث شخصية "داليدا" وهى فتاة تعيش فى حارة شعبية.



وأشاد جمهور "تويتر" بإتقان إيمان العاصى شخصية "داليدا"، والإمساك بتفاصيل دور الفتاة التى تقطن فى حارة شعبية، وهى التى ولدت من أم فرنسية وأب مصرى خلال الأحداث، حيث جاء أداؤها معبرا عن حالة العمل الدرامى الذى يأخذ طابع التشويق والإثارة والغموض، وأجادت أميرة الدراما تجسيد الدور ببراعة واتزان، واستطاعت تحويل الشخصية إلى لحم ودم يتفاعل معها الجمهور كلما بدت على الشاشة.

ومن المقرر عرض الجزء الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" أواخر يوليو الجارى، والعمل الدرامى كتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة رائعة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، وصبرى فواز، ومحمد جمعة. Advertisements

وتقرأ حاليًا إيمان العاصى عددًا من النصوص الدرامية المهمة، للمفاضلة من بينها واختيار الأنسب، حيث تحرص إيمان العاصي على تقديم أعمال جادة وهادفة تخدم مشوارها الفني المميز والمتنوع، وظهر ذلك عبر الشخوص التي قدمتها طوال رحلتها الفنية سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما المصرية، ما جعل الجمهور يلقبها بـ"أميرة الدراما".

وكان آخر أعمال الفنانة إيمان العاصى فى الدراما مسلسل "بخط الايد" وتألقت فيه بشكل كبير أيضا، حيث ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.