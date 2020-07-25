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شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: سعيدة بردود الأفعال القوية على مسلسل "مملكة إبليس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إيمان العاصى عن سعادتها بردود الأفعال القوية التى تتلقاها يوميا عن دورها فى الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" والمعروض حاليا، موضحة أن الجمهور اعتبر دورها بمثابة المفاجأة، لظهورها بشكل جديد لم يألفه عليها من قبل، حيث تجسد ضمن الأحداث شخصية "داليدا" وهى فتاة تعيش فى حارة شعبية.
وكان آخر أعمال الفنانة إيمان العاصى فى الدراما مسلسل "بخط الايد" وتألقت فيه بشكل كبير أيضا، حيث ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.
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