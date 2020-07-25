شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها غدا .. اعرف ضوابط الدعاية لمرشحى انتخابات "الشيوخ " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتسلم الأحكام التى صدرت فى الطعون الانتخابية من القضاء الإدارى، وذلك لإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة تمهيدا لإعلانها غدا الأحد 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات فى 29 يوليو.

وكانت قد انتهت المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ الخميس الماضى، للفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري في المحافظات، من المرشحين المستبعدين بقرارات من لجان الفحص والبت في صفات المرشحين.

ونرصد فى ذلك ضوابط الدعاية الانتخابية والتى تنطلق مع إعلان القائمة النهائية :

- تبدأ الدعاية يوم 26 يوليو الجارى فى ذات يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين

- تستمر الدعاية الانتخابية لمدة 14 يوما

- يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس الساعة 12 ظهرا

- حظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

- نظمت الهيئة الوطنية الدعاية لتكون الكترونية وعلى مواقع التواصل

- بالإضافة للاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات

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- ومنع الدعاية داخل المساجد.

- المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل الهيئة

- يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله

- على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره

- يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب

- يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة بيانا بالمبالغ ومصدرها وطبيعتها وأوجه الإنفاق

- يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية

- تتولى الجهة التى تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها