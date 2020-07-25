الإسكان: إعفاء المطاعم والكافيتريات والكافيهات بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الغلق الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بنظام مقابل الانتفاع بالمدن الجديدة التابعة للهيئة.

وقال الجزار، حسب بيان، نصت الموافقة على الإعفاء الكامل من سداد قيمة مقابل الانتفاع عن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بالمدن الجديدة التابعة للهيئة طوال فترة الغلق الكامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020، وتحصيل نسبة (25 %) فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتباراً من 2020/6/27 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 وطوال فترة سريانه، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية لكل حالة على حدة في ضوء ما تقرر، ولا تسري هذه التيسيرات على السابق إلغاؤه أو المقام بشأنه نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة.

وشدد وزير الإسكان، على أجهزة المدن الجديدة، إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات، بنسبة الإشغال المقررة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الإعفاءات تأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لأصحاب هذه الأنشطة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة، نتيجة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.