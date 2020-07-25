مسؤول روسي يستبعد حدوث زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)
قال كبير المتخصصين في الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، فلاديمير شولانوف، إن حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الخريف بروسيا أمر غير متوقع.
ولفت شولانوف، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الروسية، إلى أن التجمعات التي قد تشهدها المدارس والمعاهد في فصل الخريف، يمكنها أن تخلق ظروفا لانتشار العدوى، وفي هذه الحالة يمكن تسجيل زيادة في عدد الإصابات، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وبحسب وزارة الصحة الروسية، فإن البلاد بدأت للتو في الخروج من وباء كورونا "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الوضع في بعض المناطق لا يزال غير مستقر.
وتخطت روسيا، أمس، عتبة الـ800 ألف مصاب، رغم التراجع الملحوظ في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.
وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيف مقارنة بالدول الأخرى، ورغم أنها تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات، إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 13 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.
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