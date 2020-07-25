ضبط "11 كيلو بانجو" خلال حملة أمنية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، تحت إشراف اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

أسفرت الحملة عن ضبط 11 متهمًا، وفي حيازتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 11 كيلو جرام، و40 جرام من مخدر الهيروين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لتولي التحقيق.