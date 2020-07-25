أطلقت الصين، اليوم السبت، 3 أقمار اصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 11:13 صباحا بتوقيت بكين، وأن أحد الأقمار وهو (تسييوان-3) سيستخدم لرسم الخرائط بدقة عالية. بتوقيت بكين، وأن أحد الأقمار وهو (تسييوان-3) سيستخدم لرسم الخرائط بدقة عالية. Advertisements وأضاف المركز أن القمرين الصناعيين الآخرين سيستخدمان لرصد المادة المظلمة في الفضاء وتجميع البيانات التجارية، فيما دخلت الأقمار الصناعية الثلاثة بنجاح إلى مداراتها المحددة سلفا.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية إلى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.