الجيش الإسرائيلي يقصف أهداف للجيش السوري

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم”.

وأضاف “خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية”.

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من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل (20:00 توقيت غرينيتش)، استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م/د (مضادة للدروع) 3 نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج”.

وصباح الجمعة، قال بيان للجيش الاسرائيلي إن انفجارات دوت عند الجانب السوري من السياج الحدودي في الجولان المحتل أدت إلى تضرر سيارات ومبنى مدني في الجانب الإسرائيلي.

وأضاف الجيش أنه يحقق في الحادث، وأنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك محاولة لهجوم على مواقع إسرائيلية من داخل سوريا.