العراق.. سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية جنوبي بغداد

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وأوضح الجيش أن الصورايخ تسبب في بعض الخسائر في المكان المادية دون وقوع إصابات.

وسقطت الصواريخ على قاعدة بسماية، حيث يتمركز جنود إسبان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة معروفة من الجماعات، التي تدعمها إيران مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.

هجمات متتالية

واستهدفت هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر قواعد تضم قوات للتحالف وسقطت أيضا قرب السفارة الأميركية في بغداد على مدى الأشهر الماضية.

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وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

يذكر أن السفارة الأميركية في بغداد باتت تتعرض لهجمات متتالية من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.

ففي 18 يونيو/حزيران سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد، وفي 13 من الشهر الماضي ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أميركية.

كما ضرب صاروخان، في 8 يونيو/حزيران، أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأميركية.