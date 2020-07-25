كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دولة ترصد أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 100 يوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد مسؤولون بوزارة الصحة في فيتنام، اليوم السبت، أول إصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة الفيتنامية، بلغ مجموع عدد حالات الإصابة بالفيروس 415 حالة فقط، وذلك بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي، ولم تعلن البلاد عن رصد أي إصابات محلية بالعدوى منذ حوالي مئة يوم.

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وكشفت الصحة الفيتنامية، في بيان لها، أن نتائج فحص رجل يبلغ من العمر 57 عاما من مدينة دانانغ السياحية جاءت إيجابية (أي مصاب) مما دفع لعزل 50 شخصا من المخالطين له، ولم توضح كيف ومتى أصيب الرجل بالعدوى.

وأعادت السلطات في العاصمة هانوي، التوصية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.