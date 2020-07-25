كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحكومة الأسترالية: بكين ليس لها "أساس قانوني" في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت بعثة أستراليا لدى الأمم المتحدة في تسجيل أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين الإقليمية والبحرية في بحر الصين الجنوبي.

وقالت بعثة أستراليا: "لا يوجد أساس قانوني للصين لرسم خطوط أساس مستقيمة تربط بين أقصى نقاط المعالم البحرية أو" مجموعات الجزر "في بحر الصين الجنوبي"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضافت البعثة: "ترفض أستراليا مطالبة الصين بالحقوق التاريخية أو الحقوق والمصالح البحرية على النحو المنصوص عليه في المسار الطويل للممارسة التاريخية في بحر الصين الجنوبي".

وقال البيان، إن أستراليا لا تقبل مطالبة الصين بالسيادة على جزر باراسيل وجزر سبراتلي.

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على مدى عقود، ظلت الصين تتنازع على وضع عدد من الأراضي في بحر الصين الجنوبي التي تدعي أنها ، في المقام الأول جزر باراسيل وسبراتلي، وكذلك سكاربورو شوال.

تعتبر بكين أن أرخبيل سبراتلي هو إقليمها، على الرغم من حكم محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي، والذي قال إنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبات البحرية للصين.

وبدورها، كانت الولايات المتحدة تنشر قواتها البحرية في الجزر. على الرغم من احتجاجات بكين، أكدت واشنطن أن سفنها ستبحر في كل مكان يسمح به القانون الدولي.