الرّينة: شفاء 8 مصابين بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شفي 8 أشخاص من سكان مدينة الرينة بفيروس كورونا من أصل 26 مصابًا، بحسب ما أعلن رئيس المجلس المحلّي، جميل بصول، اليوم، السّبت.

وناشد بصول الأهالي الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي بشكل عام، وخلال عيد الأضحى المبارك بشكل خاصّ.

وتوزّعت الإصابات مناصفة على حيّي بلال والبلدة الجديدة، كاشفًا أن جميع المتعافين من حيّ بلال.

بينما سجّلت 18 إصابة جديدة في عين ماهل المجاورة، أمس، الجمعة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 91 إصابة.

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وقال المجلس المحلي في عين ماهل إن المعطيات مقلقة جدا، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظا على سلامتهم.

كما شدد المجلس على أن "انتهاك الحجر الصحي مخالفة قانونية وغرامة مالية، وأنه يجب إكمال الحجر لمدة 14 يوما، والبقاء في غرفة منفصلة جيدة التهوية مع باب مغلق، والخروج من الغرفة فقط لنشاطات ضرورية ولأقصر وقت ممكن مع تغطية الفم والأنف بقناع فم- أنف أو القماش، وإذا تواجد عدة معزولين في نفس المنزل، فيمكنهم البقاء معًا في نفس الغرفة. إذا كان العزل مطلوبًا من جميع أفراد الأسرة، فلا توجد قيود خاصة داخل المنزل".

يذكر أنه أعلن مجلس عين ماهل المحلي، عن إغلاق شامل لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من مساء الخميس ولغاية فجر الأحد المقبل، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القرية.