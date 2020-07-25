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شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تصف قرار تركيا بشأن آيا صوفيا بأنه علامة ضعف والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
وصفت اليونان قرار تركيا بشأن آيا صوفيا بأنه علامة ضعف.
ووفق وسائل الإعلام، اعتبرت أثينا أمس الجمعة أن قرار تركيا تحويل آيا صوفيا مسجداً هو علامة ”ضعف“، في وقت قرعت كنائس اليونان فيه أجراسها احتجاجاً على هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان إن ”ما يحدث (في اسطنبول) في هذا اليوم ليس استعراض قوة، بل دليل ضعف“.
وأضاف أن هذه الخطوة لن ”تخفف من إشعاع معلم تراثي عالمي“.
وتابع ميتسوتاكيس ”بالنسبة إلينا نحن المسيحيين الأرثوذكس خصوصاً، إن آيا صوفيا اليوم هي في قلوبنا أكثر من أي وقت مضى. إنها حيث تخفق قلوبنا“.
وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان قد شارك ظهر الجمعة آلاف المسلمين في أول صلاة تُقام في آيا صوفيا، عقب تحويلها المثير للجدل إلى مسجد.
وهذه أول صلاة جماعة تقام منذ 86 عاماً في آيا صوفيا، الصرح المعماري المشيد في القرن السادس الميلادي. وهي كانت كنيسة، ثم مسجداً عثمانياً فمتحفاً
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