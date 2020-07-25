الصحة الإماراتية تجري 46 ألف فحص خلال 24 ساعة

السبت 25 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة مصاب من تداعيات الفيروس، وشفاء 387 حالة جديدة.



وأكدت بأنه إجراء أكثر من 46 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف حصر الحالات المصابة بالفيروس، والمخالطين لها، وعزلهم.

وأضافت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58 ألفاً و249 حالة.

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وأعلنت عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 343 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 387 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51 ألفاً و235 حالة.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.