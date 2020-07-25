- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل اعلى معدل اصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في أواخر يناير.
وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 49310 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للإصابات إلى 1287945 إصابة.
كذلك سجلت الهند 740 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 30601 حالة وفاة.
وتجري الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ما يقرب من 10 آلاف اختبار لكل مليون شخص.
ووفقا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو أكبر هيئة بحث طبي في الهند، يجري اختبارات لأكثر من 300 ألف شخص يوميا في الوقت الحالي، مقارنة ببضع مئات فقط في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل اعلى معدل اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.