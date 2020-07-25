القوات الحكومية اليمنية تحرر مواقع في جبهة قانية بالبيضاء

السبت 25 يوليه 2020

تمكنت القوات الحكومية اليمنية من تحرير مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد هجمات شنتها خلال الأيام الماضية، على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.



وبحسب موقع وزارة الدافع اليمني "سبتمبر نت"، ساندت مقاتلات التحالف ، أبطال القوات الحكومية في المواجهات، واستهدفت تجمعات المليشيا وتعزيزاتها.

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في السياق، أوضح قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبير في صفوف المليشيا المتمردة.

وأكد أن المليشيا تكبّدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

ولفت قائد اللواء 117مشاة إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش وعزمهم الكبير، مؤكدا أنهم ماضيين نحو تحرير محافظة البيضاء وكل تراب اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.