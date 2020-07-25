شكرا لقرائتكم خبر عن القناصة تشعل جبهة الساحل الغربي بإصطياد رؤوس مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 اشعلت قناصة القوات المشتركة جبهة الساحل الغربي باصطياد رؤوس مليشيات الحوثي.

Advertisements وتمكنت قناصة القوات المشتركة من اصطياد خمسة من عناصر الحوثيين بعد عملية رصد لتحركات المليشيات في جبهات القتال. يذكر أن قناصة القوات المشتركة قد تمكنت خلال الاسبوع الماضي من اصطياد عشرات العناصر الحوثية في جبهات التحيتا وحيس والجاح لتتوالى الضربات الموجعة للمليشيات في جبهة الساحل الغربي.

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