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شكرا لقرائتكم خبر عن القناصة تشعل جبهة الساحل الغربي بإصطياد رؤوس مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
اشعلت قناصة القوات المشتركة جبهة الساحل الغربي باصطياد رؤوس مليشيات الحوثي.
وتمكنت قناصة القوات المشتركة من اصطياد خمسة من عناصر الحوثيين بعد عملية رصد لتحركات المليشيات في جبهات القتال.
يذكر أن قناصة القوات المشتركة قد تمكنت خلال الاسبوع الماضي من اصطياد عشرات العناصر الحوثية في جبهات التحيتا وحيس والجاح لتتوالى الضربات الموجعة للمليشيات في جبهة الساحل الغربي.
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