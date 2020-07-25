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15.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يوليه 2020

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس المستجد في أنحاء العالم 15.5مليون حالة حتى صباح اليوم "الجمعة."

 

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وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغت الإصابات 15 مليونا و512 ألفا و282 حالة، حتى الساعة 0717 بتوقيت غرينتش اليوم.

 

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألفا و425.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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