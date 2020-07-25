مؤسسة القلب الكبير تطلق مبادرة كسوة العيد

السبت 25 يوليه 2020

أطلقت «مؤسسة القلب الكبير» المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم مبادرة «كسوة العيد»، والتي تأتي كمرحلة ثانية من حملة «دعمك لهم مسافة أمانهم» مستهدفة أطفال الأسر المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف جمع التبرعات لشراء ملابس ترسم الابتسامة على وجوههم احتفالاً بهذه المناسبة.



ووجهت المؤسسة دعوة لأصحاب الأيادي البيضاء من المؤسسات والأفراد للمشاركة في المرحلة الثانية من الحملة التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل الماضي.

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وتهدف المرحلة الثانية من الحملة إلى توفير الدعم لـ 1500 طفل، إذ يضمن التبرع بمبلغ 200 درهم إدخال الفرحة على قلب طفل واحد وكسوته بثياب جديدة، ويمكن للراغبين التبرع لكسوة أكثر من طفل واحد.

وتفتح الحملة التي تنظم بالتعاون مع «مركز روافد للتنمية والتعليم» و«جمعية الشارقة الخيرية» باب التبرع خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو الجاري عبر الرابط التالي https:/‏/‏tbhf.ae/‏covid19-ar/‏ أو إرسال رسالة قصيرة عبر شركات الاتصال بالدولة أو التبرع عبر التحويل المصرفي من خلال مصرف الشارقة الإسلامي وغيرها من الطرق المعتمدة.

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير إن مبادرة «كسوة العيد» 2020 تعبر عن استجابتنا للحالات الإنسانية ورسم الابتسامة على شفاه الأطفال في هذا العيد، إذ تنتشر الفرحة في عيد الأضحى المبارك الذي يجسد قيم التراحم والمحبة، ويمكننا أن نكون جزءاً من هذه الفرحة من خلال أيادينا البيضاء وقلوبنا الخيّرة، ونتوجه بالشكر لكل الراغبين بالمشاركة في المبادرة.