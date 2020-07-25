شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "هانا" تخلي سكان جنوب تكساس والان نبدء بالتفاصيل
وازادت قوة العاصفة المدارية هانا ويتوقع أن تصل إلى اليابسة اليوم السبت جنوبي كوربس كريستي في تكساس كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.
وذكرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية أن من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. ويتوقع أيضا أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.
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