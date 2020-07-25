شكرا لقرائتكم خبر عن 34 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت في بيان أن من بين هذه الإصابات 20 في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين وتسع حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والحالات الخمس المتبقية لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين أيضا 74 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 43 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن الصين رصدت حتى أمس الجمعة 83784 إصابة مؤكدة وظل عدد الوفيات عند 4634.
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