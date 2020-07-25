شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسن: علينا الاستعداد لموجة "كورونا" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن من عودة قوية لفيروس كورونا، وقال: "علينا الاستعداد لها وبقوة".

Advertisements من جانب آخر، يبدأ اليوم التطبيق الالزامي لقرار ارتداء الاقنعة في المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمحطات. في وقت قال فيه رئيس شرطة لندن إنه لا يملك العدد الكافي من رجال الشرطة لتنفيذ القرار وإلزام المواطنين بارتداء القناع في كل الأماكن العامة.

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